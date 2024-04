Im August 2023 wurden ein Supermarkt in der Straße Baderhag und eine Tankstelle in Jessen überfallen. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Jessen/DUR. - Wegen Raubüberfällen in Jessen war in der Vergangenheit ein unbekannter Mann gesucht worden. Dieser soll einen Supermarkt und eine Tankstelle überfallen haben. Nun konnte ein Verdächtiger geschnappt werden.

Mutmaßlicher Räuber aus Jessen in Brandenburg geschnappt

Dem mutmaßlichen Täter wird zur Last gelegt, am 10. August 2023 gegen 19.45 Uhr mit einem pistolenähnlichen Gegenstand eine Supermarktkassiererin zum Öffnen der Kasse und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert zu haben. Die Mitarbeiterin des Netto in der Straße Baderhag übergab Geld im unteren dreistelligen Bereich, heißt es. Gegen 22.20 Uhr habe der Täter am selben Tag eine Sprint-Tankstelle in der Rehainer Straße in Jessen ausgeraubt.

Nun der Fahndungserfolg: Im Zuge der Ermittlungen konnte am Donnerstag ein verdächtiger 21-jähriger aus Jessen in Jüterbog (Brandenburg) festgenommen werden, so die Polizei. Es seien Durchsuchungen erfolgt und Beweise sichergestellt worden. Aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls sei der Mann in einer Jugendarrestanstalt untergebracht worden.