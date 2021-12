27-Jähriger zeigt Hitlergruß und schreit ausländerfeindliche Parolen am Hauptbahnhof in Halle

Am Donnerstagabend haben Bundespolizisten am Hauptbahnhof Halle einen 27-Jährigen dabei beobachtet, wie er beim Verlassen der Bahnhofshalle ausländerfeindliche Parolen schrie und mehrfach den Arm zum "Hitlergruß" hob.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagabend gegen 22.10 Uhr haben Bundespolizisten am Hauptbahnhof Halle einen 27-Jährigen dabei beobachtet, wie er beim Verlassen der Bahnhofshalle ausländerfeindliche Parolen schrie und mehrfach den Arm zum "Hitlergruß" hob. Wie die Beamten mitteilte, traf der Mann bei der Kontrolle durch die Polizisten zur Festellung seiner Personalien verschiedene Aussagen, unter anderem gab er an Adolf Hitler zu seien.

Die Beamten nahmen den alkoholisierten Mann mit zur Dienststelle, um dort seine Personalien aufzunehmen und seine Identität festzustellen. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach. Bei der darauffolgenden Durchsuchung fanden die Beamten Dokumente, mit denen sie die Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellten.

Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,78 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 27-Jährige die Dienststelle mit Strafanzeigen wegen Beleidigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sowie einer Ordnungswidrigkeitsanzeige aufgrund der falschen Namensangabe wieder verlassen.