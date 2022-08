67-jährige Zustellerin aus Groß Naundorf getötet: Sie wurde gefesselt und geknebelt in Wohnhaus gefunden

Gross Naundorf/MZ - Nachbarn haben am Wochenende Kerzen auf dem Bürgersteig vor einem Haus in Groß Naundorf aufgestellt. Darin hat sich Ende vergangener Woche vermutlich ein schweres Verbrechen ereignet, über das Staatsanwaltschaft und Polizei auf MZ-Nachfrage erst am Montag informierten. Eine 67-jährige Frau soll in ihrem Haus gefesselt und geknebelt gestorben sein.