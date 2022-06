68-Jähriger seit zwei Wochen vermisst: Polizi findet Leiche auf Acker

Ein seit dem 10. Juni vermisster Senior aus Zehringen ist offenbar tot. Am Freitag hat ein Zeuge einen leblosen Körper entdeckt. Dabei soll es sich um den 68-Jährigen handeln.

Ein Hubschrauber fliegt in die Dunkelheit.

Zehringen/MZ - Ein in Zehringen seit dem 10. Juni vermisster 68-jähriger Mann ist an diesem Freitag tot aufgefunden worden. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Ein Zeuge hatte die Beamten am Vormittag auf den leblosen Körper auf einem Feld zwischen Zehringen und Scheuder hingewiesen. „Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ handelt es sich laut Polizei um den Vermissten. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen bislang nicht vor.

68 Jahre alter Vermisster wurde am 10. Juni letztmals gesehen

Der Mann hatte nach Angaben der Polizei am 10. Juni gegen 8.30 Uhr seine Wohnunterkunft verlassen und war seither verschwunden. Er galt als gesundheitlich stark beeinträchtigt.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch Spürhunde sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, blieben zunächst erfolglos. Schließlich hatten sich die Ermittler mit einem Foto des Vermissten an die Öffentlichkeit gewandt.