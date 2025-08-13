Auf der A14 bei Könnern ist ein Auto mit einem Lkw kollidiert. Die Polizei sperrte beide Fahrstreifen für Reinigungsarbeiten. Mittlerweile sind alle Trümmerteile beseitigt.

Ein Verkehrsunfall auf der A14 sorgte bei Können für Behinderungen.

Könnern. – Am Mittwochmorgen ist es gegen 3.31 Uhr zu einem schweren Unfall auf der A14 Richtung Schwerin gekommen, so die Polizei.

Ein 58-jähriger Autofahrer habe bei Könnern während der Fahrt einen Lkw gestreift. Dadurch sei der Autofahrer ins Schleudern geraten und gegen die Mittelschutzplanke geprallt und auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen.

Unfall auf der A14: Sperrung wegen Reinigungsarbeiten

Dabei wurde er nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Der 46-jährige Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben und habe sein Fahrzeug bis zum nächsten Parkplatz fahren können.

Auf der Autobahn verteilten sich die Trümmerteile auf einer Länge von 150 Meter. Die A14 musste für die Reinigungsarbeiten gesperrt bleiben, wie die Polizei meldet. Der Verkehr sei an der Unfallstelle vorbeigeleitet worden. Seit circa 8 Uhr ist nach Angaben der Polizei die Strecke wieder normal befahrbar.