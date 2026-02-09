Mitten auf der A143 ist in der Nacht zu Montag ein Fahrradfahrer unterwegs gewesen. Ein aufmerksamer Lkw-Fahrer bemerkte den Mann und benachrichtigte die Polizei.

Ein Mann ist mit seinem Fahrrad in der Nacht zu Montag auf der A143 Schlangenlinien gefahren.

Salzatal. – In der Nacht zu Montag hat die Polizei auf der A143 nahe Halle einen Fahrradfahrer gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr dieser in Schlangenlinien auf der Autobahn.

Demnach war der Mann einem Lkw-Fahrer im nächtlichen Nebel aufgefallen. Die benachrichtigten Polizisten konnten den Radfahrer schnell ausfindig machen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Drogen stand.