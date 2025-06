Auf der A2 bei Ziesar ist ein Tanklastzug umgekippt – Speiseöl verteilt sich großflächig auf der Fahrbahn. Mitten im Ferienverkehr war die Autobahn über Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.

Speiseöl-Tanklaster umgekippt - Öl auf allen Fahrspuren– A2 am Sonntag noch gesperrt

Die A2 war bei Ziesar zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (Symbolbild)

Ziesar - Ein mit Speiseöl beladener Tanklaster ist auf der A2 umgekippt und hat dabei seine Ladung verloren. Die Autobahn war über Stunden zwischen Theeßen und Ziesar in beide Richtungen voll gesperrt. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist die Fahrbahn Richtung Berlin auch am Sonntag weiterhin gesperrt. Seit Samstagmittag rollt der Verkehr wieder Richtung Hannover.

Der Lastwagenfahrer sei bei dem Unfall am Morgen südwestlich von Brandenburg an der Havel an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt leicht verletzt worden, sagte der Polizeisprecher weiter.

Laut Polizei muss die Fahrbahn gereinigt und der Lkw geborgen werden. Nach Angaben des Sprechers lief das Öl über alle sechs Fahrspuren. Fahrzeuge, die darüber fuhren, hätten das Öl noch weiter verteilt, hieß es. Ob eine Gefahr für die Umwelt besteht, war zunächst nicht klar. Der Verkehr werde weiträumig umgeleitet, hieß es.

In der Folge der Sperrungen bildeten sich kilometerlange Staus. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beginnen an diesem Wochenende die Sommerferien.