In Schlangenlinien fahrend und mit 35 km/h unterwegs hat die Polizei einen Autofahrer auf der A36 bei Aschersleben gestoppt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer mit mehr als drei Promille unterwegs war.

Mit mehr als drei Promille! Polizei stellt betrunkenen Autofahrer auf der A36

Die Polizei hat am Samstag einen betrunkenen Autofahrer auf der A36 aus dem Verkehr gezogen.

Aschersleben. – Auf der A36 zwischen Aschersleben und Halberstadt hat die Polizei am Samstag einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der Pkw zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen.

Demnach war der VW Passat mit deutlich verringerter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien über die Autobahn gefahren. Die Beamten des Revierkommissariats Quedlinburg konnten das Fahrzeug bei der Anschlussstelle Aschersleben-West anhalten. Zu diesem Zeitpunkt war der Pkw mit etwa 35 km/h unterwegs.

Fahrer auf A36 mit drei Promille unterwegs

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 49-jährigen Inder aus Hettstedt einen Wert von 3,29 Promille.

Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Zum Vergleich: Ab 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntauglich. Bei einem Wert über 3,5 Promille besteht Lebensgefahr. Ab einem Blutalkoholwert von 4 Promille drohen dem Betroffenen Atemstillstand, Koma und Tod.