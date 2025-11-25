Auf der Autobahn 38 in Fahrtrichtung Göttingen hat ein brennender Lkw für Behinderungen gesorgt.

Eisleben. – Ein Lkw hat Dienstagmittag auf der A38 zwischen Querfurt und Eisleben Feuer gefangen, teilt die Polizei mit. Der brennende Lkw stand in Fahrtrichtung Göttingen auf dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen.

Kurzzeitig kam es daher auf der Strecke zu Verkehrsbehinderungen. Inzwischen sei die Strecke wieder frei. Zur Ursache des Brandes liegen derzeit keine Angaben vor.