Die A38 in Richtung Göttingen ist ab Merseburg Süd derzeit gesperrt. Dort steht ein brennender Pkw auf dem Standstreifen.

Autofahrer aufgepasst! Pkw auf der A38 steht in Flammen - rechter Fahrstreifen gesperrt

Merseburg. - Auf der A38 zwischen Merseburg Süd und Nord steht am Donnerstagmorgen ein brennender Pkw auf dem Standstreifen, teilt die Polizei mit.

Die hauptamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Merseburg und die Freiwillige Feuerwehr Beuna sind im Einsatz. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort.

Durch die Löscharbeiten ist die A38 in Richtung Göttingen derzeit teilweise gesperrt. Der Verkehr werde auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.