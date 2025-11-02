Auf der A38 ist am Sonntagmorgen ein Lkw-Fahrer betrunken über die Autobahn bei Allstedt gefahren. Die Polizei nahm dem 36-Jährigen seinen Führerschein ab.

Mit 2,45 Promille auf der A38 unterwegs! Lkw-Fahrer schleudert über die Autobahn

Ein Lkw-Fahrer war Sonntagmorgen auf der A38 mit mehr als zwei Promille unterwegs.

Allstedt. – Ein 36-Jähriger war in der Nacht von Samstag auf Sonntag betrunken mit seinem Lkw auf der A38 unterwegs, wie die Polizei meldet.

Er sei mit seinem Fahrzeug gegen 2.30 Uhr bei Allstedt (Landkreis Mansfeld Südharz) schlenkernd über alle Fahrspuren gefahren. Auf dem Rastplatz Rohnetal machten die Beamten einen Atemalkoholtest bei ihm.

Das Ergebnis: Der 36 Jahre alte Fahrer hatte 2,45 Promille. Ihm wurden der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt verboten.