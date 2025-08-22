Ein Auto überschlägt sich, das andere fliegt über die Leitplanke: Auf der A38 bei Sangerhausen endet ein Zusammenstoß dramatisch.

Bei Sangerhausen: Ein Auto überschlägt sich, anderer Pkw fliegt über Leitplanke

Nach einem schweren Unfall auf der A38 kommen zwei Autofahrer ins Krankenhaus.

Sangerhausen. – Bei einem Unfall auf der Autobahn 38 zwischen der Anschlussstelle Allstedt und dem Autobahndreieck Sangerhausen-Süd sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden.

Lesen Sie auch: Transporter-Fahrer stirbt bei Unfall auf A38

Wie die Polizei mitteilte, kollidierten am Donnerstagabend zwei Autos miteinander. Eines der Autos überschlug sich und blieb auf dem Standstreifen liegen. Das andere Auto flog nach Angaben der Polizei über eine Leitplanke. Beide Fahrer kamen in eine Klinik.

Lesen Sie auch: Unfall auf der A38: Pkw kommt nahe Halle von Fahrbahn ab

Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Göttingen gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.