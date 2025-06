Auf der A9 bei Bitterfeld ist es am Freitag zu einem Auffahrunfall mit zwei Lkw gekommen. Wegen ihrer Ladung kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr.

Bitterfeld. – Zwei Lkw sind am Freitag kurz nach zehn Uhr auf der Autobahn 9 nahe der Abfahrt Bitterfeld in Fahrtrichtung München in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen.

Nach Angaben der Feuerwehr war ein Sattelzug in Fahrtrichtung München unterwegs, als er aufgrund eines Schadens auf dem Standstreifen halten musste.

Diese Situation hat der Fahrer eines nachfolgenden Lkw offenbar nicht rechtzeitig erkannt. Er fuhr auf den liegengebliebenen Lkw auf. Dabei wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Personen kamen bei dem Unfall nach MZ-Informationen nicht zu schaden. Kritisch wurde die Lage vor Ort jedoch wegen der Ladung der Lkw.

Auf der A9 bei Bitterfeld hat sich am Vormittag ein schwerer Unfall mit zwei Lastwagen ereignet. Foto: Tom Musche

Nach Auskunft des Raguhn-Jeßnitzer Stadtwehrleiters Steffen Münter hatten beide Lkw Gefahrgut geladen. Der auf dem Standstreifen liegengebliebene Lkw transportierte Batteriespeicher auf Lithiumbasis. Der andere hatte insgesamt 24.000 Liter AdBlue an Bord.

Die Feuerwehr kontrollierte die Ladung, auch um eine mögliche Entzündung zu vermeiden. Währenddessen war die Autobahn in Richtung München kurzzeitig voll gesperrt, danach wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. In der Spitze staute sich der Verkehr bis zu zwölf Kilometer zurück.

Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus Raguhn, Thurland und Lingenau.