Unfall auf der A9! Lkw bremst zu spät und streift Schilderwagen – Beide Fahrer verletzt

Naumburg. – Am Dienstagvormittag war die A9 in Richtung Berlin auf Höhe Naumburg nach einem Unfall voll gesperrt, wie die Polizei meldet.

Gegen 10 Uhr hatten demnach auf dem Standstreifen der Autobahn Reinigungsarbeiten stattgefunden, die mit einem Schilderwagen abgesichert waren.

Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer habe dies zu spät bemerkt und nicht rechtzeitig bremsen können. Das Fahrzeug streifte beim Ausweichen den Schilderwagen.

Beide Fahrer sind zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden. Für die Bergungsarbeiten war die A9 in Richtung Berlin voll gesperrt. Mittlerweile sind der linke und mittlere Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben.