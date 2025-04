Ein mutmaßlicher Einbrecher hat sich beim Versuch, in ein Haus in der Adam-Kuckhoff-Straße in Halle einzudringen, filmen lassen. Wer kennt ihn?

Halle (Saale).- Die Polizei sucht nach einem mutmaßlichen Einbrecher, der bereits am frühen Dienstagmorgen, 1. April, versucht haben soll, in ein Mehrfamilienhaus in der Adam-Kuckhoff-Straße in Halle einzudringen.

Nun bitten die Beamten um Hilfe aus der Bevölkerung. Gesucht wird dieser Mann, der über die Videoüberwachung beim Einbruchsversuch gefilmt wurde:

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei/Überwachungskamera

Zeugen, die wissen, um wen es sich bei dem Mann handelt oder die etwas zum Aufenthaltsort des Gesuchten sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0345/2242000 bei der Polizei zu melden.