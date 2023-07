In Mecklenburg-Vorpommern legt die Anreisewelle zum Airbeat One-Festival in Neustadt-Glewe Straßen und Autobahnen lahm. Das Elektro-Festival an der Ostsee ist deutschlandweit bekannt.

Airbeat One: Stau wegen Anreise auf Autobahnen in MV - Festival legt Verkehr lahm

Airbeat One in MV beginnt mit Stau: Anreiseverkehr legt A14 und A24 nahe Schwerin und Ludwigslust lahm. Symbolbild:

A14/A24 (vs) - Zu einem erheblichen Stau auf Autobahnen an der Ostsee kommt es derzeit wegen des Festivals Airbeat One in Mecklenburg-Vorpommern. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach kommt es im Zuge der Anreise zum Airbeat-Gelände nach Neustadt-Glewe derzeit auf einigen Strecken zu erheblichen Staus. Besonders betroffen davon seien derzeit die Straßen zum Main Camping von Ludwigslust über Groß Laasch bis nach Neustadt-Glewe. Auch auf der Autobahn A14 an der Abfahrt Ludwigslust nahe Schwerin komme es bereits zu einem Rückstau.

Gleiches gelte auf der A24. Dort staut es sich offenbar an der Abfahrt Neustadt-Glewe in beide Fahrtrichtungen.

Im Zuge des Anreisestaus sollen auf den A14 und A24 Autofahrer und Insassen ihre Fahrzeuge verlassen haben und ausgestiegen sein. Die Polizei appelliert dringend dieses gefährliche Unterfangen zu unterlassen und in den Fahrzeugen zu warten.