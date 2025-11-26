In Bernburg sind am Dienstag in zwei Aldi-Märkten Portmonees gestohlen worden. Einer 66-Jährigen wurde auch das Handy entwendet.

Diebstahl in zwei Aldi-Märkten in Bernburg! Langfinger haben es auf Geldbeutel abgesehen

In zwei Aldi-Filialen in Bernburg sind innerhalb kürzester Zeit Portmonees gestohlen worden.

Bernburg. – Am Dienstag sind innerhalb kürzester Zeit in gleich zwei Bernburger Aldi-Märkten Portmonees gestohlen worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach wurde eine 66-Jährige im Aldi in der Zepziger Straße gegen 13.30 Uhr von einem Mann in ein Gespräch verwickelt. Der Täter habe diese Ablenkung genutzt, um persönliche Dokumente, wie EC-Karte, Handy und Bargeld zu entwenden. Erst an der Kasse habe die Frau ihren Verlust bemerkt.

Bei einem zweiten Fall in einer Aldi-Filiale in der Karlstraße hat ein Dieb zwischen 13.45 und 14 Uhr das Portmonee einer 73-Jährigen gestohlen, so die Polizei weiter. Auch hier seien wieder Ausweise, EC-Karte und Bargeld entwendet worden.