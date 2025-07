Suche in Halle Polizei fahndet! Wer erkennt die Räuber vom Rennbahnkreuz? (Fotos im Text)

Zwei Männer haben eine Frau an der Straßenbahnhaltestelle "Am Rennbahnkreuz" in Halle wegen einer Kleinigkeit gewaltsam angegriffen. Nun sucht die Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach ihnen.