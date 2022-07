In Halle hat es in der Nacht zu Dienstag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Zwei größere Gruppen sind mit Waffen aufeinander losgegegangen. Es gibt mehrere Verletzte.

Mehrere Autos mit Einschusslöchern stehen am Ort des Geschehesn in Halle. In der Nacht hat es einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Es seien mehrere Menschen verletzt worden.

Halle (Saale)/DUR/dpa - In Halle hat es in der Nacht zum Dienstag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Es seien mehrere Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Halle. Bei den Angriffen seien zum Teil Hieb- und Stichwaffen eingesetzt worden.

Berichte, wonach es eine Schießerei gegeben haben könnte, wollte er nicht kommentieren. Es gebe keine Hinweise, dass scharfe Schusswaffen angewendet wurden. Am Einsatzort waren am Dienstagmorgen mehrere Autos mit Einschusslöchern zu sehen. Es wurde eine geringe Anzahl von Patronenhülsen sichergestellt, die aber wohl aus einer Schreckschusswaffe stammen. Die Polizei war weiter vor Ort, ein Hubschrauber flog über dem Einsatzgebiet.

Am Vormittag werde es voraussichtlich weitere Informationen geben, kündigte der Polizeisprecher an. Die Ermittlungen hierzu werden in einem Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes, direkt in der Polizeiinspektion Halle (Saale), geführt.