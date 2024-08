In Harzgerode ist ein Mann bei einem Angriff mit einem Spaten und einem Baseballschläger am Kopf verletzt worden.

Angriff in Harzgerode

In Harzgerode hat sich ein brutaler Angriff ereignet.

Harzgerode. - Ein Mann hat am Donnerstag gegen 22.40 Uhr einen 38 Jahre alten Mann in Harzgerode mit einem Baseballschläger am Kopf verletzt.

Laut Polizei gerieten die beiden in einen Streit, woraufhin der 39-jährige Tatverdächtige zunächst mit einem Spaten und dann mit einem Baseballschläger angriff.

Rettungskräfte brachten den 38-Jährigen mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, heißt es. Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung seien eingeleitet worden.