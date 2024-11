Ein stark alkoholisierter 36 Jahre alter Mann hat in der Nähe des Hauptbahnhofs Halle Fahrgäste einer Straßenbahn angegriffen. Zuvor entwendete er in einem Geschäft mehrere Gegenstände.

Betrunkener Mann greift Fahrgäste in Straßenbahn an - sechs Anzeigen

Angriff in Halle

In Halle sind Menschen in einer Straßenbahn angegriffen worden.

Halle (Saale). - Am Montag hat ein betrunkener Mann gegen 13.30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof Halle mehrere Personen angegriffen.

Laut Polizei entwendete der 36 Jahre alte Mann zuvor aus einem Geschäft in der Nähe mehrere Gegenstände und flüchtete. Als ein Ladendetektiv ihm folgte, habe er gesehen, dass der 36-Jährige mehrere Fahrgäste in einer Straßenbahn angriff. Danach sei er weiter auf das Bahnsteig 3 geflohen.

Als Beamte der Bundespolizei den 36-Jährigen dort entdeckten, beleidigte und bedrohte er diese, heißt es. Zudem ließ er den Angaben nach die Leine seiner zwei Hunde fallen, die ein Polizist festhalten konnte.

Der Mann sei im Anschluss gefesselt worden und habe versucht, eine Polizistin zu bespucken. Auf dem Weg zur Dienststelle rief er außerdem rechtsextreme Parolen, so die Polizei.

Gegen den 36-Jährigen seien insgesamt sechs Anzeigen wegen Diebstahls, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angefertigt worden.