Bei einem tätlichen Angriff in einer Spielothek in Halle-Neustadt ist ein 29-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

Angriff in Spielothek: Mann wird schwer am Kopf verletzt

Halle (Saale). - Bei einem Vorfall in einer Spielothek in der Hallorenstraße in Halle-Neustadt ist ein 29-Jähriger am Neujahrstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann "mit einem gefährlichen Gegenstand" angegriffen.

Laut den Angaben wurde der Mann am Bein sowie am Kopf schwer verletzt. Er verließ nach dem Vorfall zwar zunächst die Spielothek, kehrte dann aber wieder zurück und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Ob dem Angriff ein Streit vorausging, ist bisher nicht bekannt. Laut der Polizei dauern die Ermittlungen noch an. Kriminaltechniker haben vor Ort Spuren gesichert und Zeugen befragt.