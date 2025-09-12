weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >

  3. Platzwunde am Kopf! 33-Jähriger bei brutaler Attacke in Braunsbedra verletzt

Nähe vom Bahnhof Am Kopf verwundet! 33-Jähriger bei brutaler Attacke in Braunsbedra verletzt

In Braunsbedra ist ein 33-Jähriger von zwei Männern brutal niedergeschlagen worden. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf.

Von DUR Aktualisiert: 12.09.2025, 14:29
Ein Mann ist in der Nacht zum Freitag in Braunsbedra von zwei Männern attackiert worden.
Ein Mann ist in der Nacht zum Freitag in Braunsbedra von zwei Männern attackiert worden. (Symbolfoto: dpa)

Braunsbedra. – Ein 33-Jähriger ist am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei in Braunsbedra von zwei Personen verfolgt und niedergeschlagen worden.

Gegen 22.30 Uhr sei der 33-Jährige in der Nähe des Bahnhofs von einer Gruppe Männern angesprochen worden, dass es noch "etwas zu klären" gebe. Darauf entschied er sich laut Polizei zur Flucht. 

Er sei von zwei Männern verfolgt und niedergeschlagen worden. Als der 33-Jährige am Boden gelegen habe, sei er zweimal mit einem teleskopähnlichen Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden. Eine Platzwunde behandelten Rettungskräfte vor Ort, so die Polizei.