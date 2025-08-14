Im Saalekreis ist es Mittwochnacht zu einer Attacke auf einen Lkw-Fahrer gekommen. Zuvor hatte sich der Angreifer dem fahrenden Lkw in den Weg gestellt.

Im Saalekreis ist es Mittwochnacht zu einem Angriff auf einen Lkw-Fahrer gekommen.

Salzatal. – Ein Lkw-Fahrer ist Mittwochnacht in Räther (Saalekreis) von einem Mann mit Tierabwehrspray angegriffen worden, teilt die Polizei mit.

Aufgrund von Feldarbeiten hatten in dieser Nacht viele Lkw den Ort durchfahren. Gegen 23 Uhr habe sich plötzlich ein Mann vor einem Lkw auf die Straße gestellt. Der Fahrer habe abrupt bremsen müssen, um eine Kollision zu vermeiden.

Mann geht in Räther auf Lkw-Fahrer mit Tierabwehrspray los

Anschließend, so die Polizei weiter, sei der Fahrer ausgestiegen und wurde von dem Mann mit einem Tierabwehrspray attackiert. Er sei dabei leicht verletzt und in eine Klinik gebracht worden.

Die Polizei konnte den Angreifer ausfindig machen. Zum Grund seines Angriffs äußerte er sich nicht, so die Polizei, die gegen ihn nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie gefährlicher Körperverletzung ermittelt.