In Halle haben acht Männer zunächst in einem Lokal in der Rathausstraße randaliert. Ein flüchtender Angestellter wurde von den Männern später bewusstlos geschlagen.

In Halle ist ein Mann von mehreren Personen bewusstlos geschlagen worden.

Halle (Saale). - Acht, teilweise vermummte, Männer haben am Samstagabend in einem Lokal in der Rathausstraße in Halle randaliert, teilt die Polizei mit.

Die Tatverdächtigen haben Angaben zufolge das Inventar zerschlagen. Auch seien sie einem 31-jährigen Mitarbeiter, der aus dem Lokal flüchtete, gefolgt.

Mann in Halle bewusstlos geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Am Hansering, so die Polizei weiter, haben die Männer den 31-Jährigen eingeholt und auf ihn eingeschlagen sowie eingetreten. Der Mann habe das Bewusstsein verloren. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Nach Zeugenhinweisen habe die Polizei in Tatortnähe drei Verdächtige im Alter von 17, 23 und 25 Jahren stellen können. Gegen sie sowie einen noch unbekannten Tatbeteiligten werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Zur Höhe des Sachschadens im Lokal könne noch keine Angabe gemacht werden. Auch die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar, so die Polizei weiter.

Zeugen des Geschehens werden geben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0345/2241291 zu melden.