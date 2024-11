In Halle-Diemitz ist das Haus der türkisch-islamischen Ditib-Gemeinde großflächig mit schwarzer Farbe beschmiert worden. Nun hat sich die Antifa zu dem Anschlag bekannt. Wie der Stand der Ermittlungen ist.

Antifa bekennt sich zu Anschlag auf islamisches Ditib-Haus in Halle

Scheiben eingeschlagen und mit schwarzer Farbe beschmiert: Das Haus in Halle-Diemitz sollte der türkischen Ditib-Gemeinde als islamisches Kulturzentrum dienen.

Halle (Saale). - Vor einer Woche hat es einen Farbangriff auf ein Haus der islamischen Ditib-Gemeinde in der Berliner Straße in Halle-Diemitz gegeben. Unbekannte Täter schrieben „FCK Erdogan“ und „Fuck Ditib“ an die Fassade und schlugen Fenster ein. Nun hat sich die Antifa (Antifaschistische Aktion) zu dem Angriff bekannt.