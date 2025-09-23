Weil er kein verschreibungspflichtiges Medikament ohne Rezept erhielt, ist ein 50-Jähriger in einer Annaburger Apotheke ausgerastet.

Kein Medikament ohne Rezept - 50-Jähriger rastet in Apotheke aus

Ein 50-jähriger Mann hat in einer Apotheke in Annaburg randaliert.

Annaburg. - Ein Randalierer hat am Montagmittag für einen Polizeieinsatz in einer Apotheke in Annaburg (Landkreis Wittenberg) gesorgt, teilt die Polizei mit.

Weil die Mitarbeiter ein verschreibungspflichtiges Medikament nicht ohne Vorlage des entsprechenden Rezepts herausgeben wollten, habe der 50-jährige Mann angefangen, Verkaufsträger im Geschäft umzuwerfen. Zudem sei der verbal ausfällig geworden.

Gegenüber den Polizisten erklärte der 50-Jährige, dass er im Ausland leben und nicht über eine gültige Krankenkassenkasse verfügen würde. Auch einen Hausarzt habe er nicht.

Der Mann, so die Polizei zu dem Vorfall, wurde in ärztliche Obhut übergeben und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.