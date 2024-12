In Landsberg hat sich ein 33 Jahre alter Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verbrannt. Er war bei Arbeiten an einem Sicherungskasten von einem Kurzschluss betroffen.

Arbeitsunfall in Landsberg

In Landsberg ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden.

Landsberg. - Ein Elektriker ist am Mittwoch gegen 14.30 Uhr bei einem Arbeitsunfall in Landsberg schwer verletzt worden.

Laut Polizei arbeitete der 33 Jahre alte Mann an einem Stromkasten, als ihm ein Schraubendreher in den Sicherungskasten fiel. Beim Herausholen sei es zum Kurzschluss gekommen, so die Polizei. Dabei habe der Elektriker einen Stromschlag von circa 400 Volt und 630 Ampere erlitten.

Rettungskräfte brachten den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort sei eine akute Lebensgefahr ausgeschlossen worden, so die Polizei. Durch den Arbeitsunfall erlitt der Mann den Angaben nach schwere Verbrennungen.