Tödliches Unglück 24-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall bei Helbra: Kollegen finden Mann am Boden

Gegen 3 Uhr morgens ist am Freitag ein 24-Jähriger bei einem Arbeitsunfall bei Helbra ums Leben gekommen. Kollegen fanden den jungen Mann auf dem Boden. Rettungsmaßnahmen konnten ihm nicht mehr helfen.