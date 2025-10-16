Polizei sucht Zeugen Unbekannter zertrümmert 25-Jährigem in Wittenberg den Kiefer – So soll er aussehen
Auf dem Arsenalplatz in Wittenberg ist ein 25-Jähriger ins Gesicht geschlagen und erheblich verletzt worden. Wer kann Angaben zu dem Täter machen?
Aktualisiert: 16.10.2025, 14:32
Wittenberg. – Am 10. Oktober ist ein 25-Jähriger auf dem Arsenalplatz in Wittenberg abends von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden, teilt die Polizei mit.
Dabei habe der junge Mann eine Fraktur des Kiefers erlitten. Nun sucht die Polizei nach dem Schläger.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
- männlich
- circa 1,80 Meter groß
- schlank Gestalt
- circa 23 oder 24 Jahre alt
- braune Haare
- schwarze Kleidung
Hinweise nimmt die Polizei Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 entgegen.