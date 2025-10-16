Auf dem Arsenalplatz in Wittenberg ist ein 25-Jähriger ins Gesicht geschlagen und erheblich verletzt worden. Wer kann Angaben zu dem Täter machen?

Unbekannter zertrümmert 25-Jährigem in Wittenberg den Kiefer – So soll er aussehen

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der in Wittenberg einen 25-Jährigen geschlagen haben soll.

Wittenberg. – Am 10. Oktober ist ein 25-Jähriger auf dem Arsenalplatz in Wittenberg abends von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden, teilt die Polizei mit.

Dabei habe der junge Mann eine Fraktur des Kiefers erlitten. Nun sucht die Polizei nach dem Schläger.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 1,80 Meter groß

schlank Gestalt

circa 23 oder 24 Jahre alt

braune Haare

schwarze Kleidung

Hinweise nimmt die Polizei Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 entgegen.