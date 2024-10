In Merseburg ist eine 22 Jahre alte Rettungssanitäterin in einer Wohnung angegriffen worden. Wie es dazu kam.

Merseburg. - Am Dienstagmorgen ist in Merseburg gegen 3.45 Uhr eine Rettungssanitäterin in einer Wohnung in der Otto-Lilienthal-Straße angegriffen worden.

Ein Patient sollte laut Polizei zuvor in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Damit sei der 58 Jahre alte Bekannte des Patienten nicht einverstanden gewesen und habe die Rettungskräfte in der Wohnung eingeschlossen.

Eine 22 Jahre alte Rettungssanitäterin wollte daraufhin selbst die Wohnungstür öffnen, heißt es. Der Bekannte des Patienten habe dies mit einem Schlag in ihr Gesicht verhindern wollen. Der Angreifer hatte einen Atemalkoholwert von über 1,60 Promille, so die Polizei.

Die Polizei habe mehrere Anzeigen aufgenommen und der Patient in ein Krankenhaus gebracht werden.