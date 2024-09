Ein Hund hat in Wansleben am See einen 68 Jahre alten Mann angegriffen und ihm in den Arm gebissen.

Rottweiler greift Mann an und beißt ihm in den Unterarm

Attacke in Wansleben am See

Ein Hund hat einen Mann in Wansleben am See angegriffen.

Wansleben am See. - Ein 68 Jahre alter Mann ist am Samstagnachmittag von einem Rottweiler in Wansleben am See gebissen worden.

Zuvor war das Tier von einem gesicherten Grundstück geflüchtet, so die Polizei. Das Opfer des Angriffs erlitt Bissverletzungen im Unterarm und musste medizinisch versorgt werden.

Der Halter des Hundes habe zeitnah in das Geschehen eingreifen können, teilt die Polizei mit.