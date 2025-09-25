Am Mittwoch hat ein 37-jähriger Mann in Bernburg versucht, eine Jacke im Außenbereich eines Geschäfts zu stehlen. Auf seiner Flucht kam er jedoch nicht weit: Mit seinem Fahrrad fuhr er betrunken gegen eine Hauswand.

Kurz vor dem Koma! Dieb kracht in Bernburg mit Fahrrad gegen Hauswand

Ein 37-Jähriger hat am Mittwoch versucht, in der Auguststraße in Bernburg eine Jacke aus dem Außenbereich eines Geschäfts zu stehlen.

Bernburg. – Am Mittwochmittag, dem 24. September, ist es in Bernburg zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 37-Jähriger im Außenbereich eines Geschäfts in der Auguststraße eine Jacke gestohlen. Anschließend sei er mit dem Fahrrad geflüchtet – und dabei gegen eine Hauswand gefahren.

Demnach stürzte der Mann bei seinem Fluchtversuch und konnte noch am Tatort vom Besitzer des Geschäfts gestoppt und festgehalten werden.

Diebstahl in Bernburg: Mutmaßlicher Täter schwer betrunken

Als die Polizei eine Anzeige aufnahm, sei den Beamten ein starker Alkoholgeruch in der Atemluft des mutmaßlichen Diebs aufgefallen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,82 Promille. Daraufhin ordnete die Polizei eine Blutentnahme auf dem Polizeirevier Salzlandkreis an. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen Ladendiebstahls und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Zum Vergleich: Ab 1,1 Promille gelten auch Radfahrer als absolut fahruntauglich. Bei einem Wert über 3,5 Promille besteht Lebensgefahr. Ab einem Blutalkoholwert von 4 Promille drohen dem Betroffenen Atemstillstand, Koma und Tod.