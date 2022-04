Auseinandersetzung in Halle: Zwei Männer landen nach Streit mit Jugendlichen im Krankenhaus

Am Mittwochabend kam es in einer Straßenbahn in Halle zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer größeren Gruppe. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Halle (Saale)/dpa - Nach einem Streit an einer Straßenbahnhaltestelle in Halle sind zwei Menschen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, handelt es sich bei den Verletzten um Männer im Alter von 33 und 50 Jahren.

Sie hatten sich am Mittwochabend zunächst verbal mit einer Gruppe von acht Unbekannten auseinandergesetzt, bevor es zu Handgreiflichkeiten kam. Die Unbekannten flohen zunächst. Drei von ihnen im Alter von 14 bis 18 Jahren wurden wenig später durch die Polizei gestellt. Die anderen fünf Beteiligten sind noch flüchtig und werden durch die Polizei gesucht.