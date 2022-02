Trümmerteile auf der Straße Auto fährt in Mittelleitplanke: A9 bei Dessau nach Unfall gesperrt

Zwischen Dessau-Süd und Dessau-Ost ist es am Dienstag auf der A9 in Richtung Berlin zu einem Unfall gekommen, in dessen Folge die Autobahn zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt werden musste.