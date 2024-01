Köthen/dpa - Ein 89-Jähriger ist am frühen Freitagabend in Köthen mit seinem Auto gegen eine Babyschale geprallt. Der darin liegende sechs Monate alte Säugling wurde augenscheinlich nicht verletzt, kam aber zur Untersuchung in ein Krankenhaus, wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Samstag mitteilte.

Demnach hatte die 34 Jahre alte Mutter des Kindes am Fahrbahnrand geparkt und wollte ihr Baby aus dem Auto holen. Das übersah der herannahende Senior laut Polizei und stieß mit seinem Auto leicht gegen die Babyschale und die offene hintere linke Autotür.

Die 34-Jährige konnte die Schale so festhalten, dass sie nicht herunterfiel, hieß es. Die Beamten schätzen den Schaden an den Autos auf 4000 Euro.