In Hettstedt ist es zu einem nächtlichen Überfall gekommen. Ein 42-Jähriger wurde von drei Männern brutal attackiert und mit einem Baseballschläger verletzt. Sein Auto wurde gestohlen.

Nach einem Überfall auf einen Mann in Hettstedt wurde sein Auto gestohlen.

Hettstedt. - In der Nacht zu Freitag ist in Hettstedt das Auto eines 42-Jährigen gestohlen worden, nachdem er verprügelt wurde, so die Polizei.

Kurz nach Mitternacht sei der 42-Jährige in der Fichtenstraße auf dem Weg zu seinem Auto von drei Männern eingeholt worden. Einer der Männer habe mit einem Baseballschläger auf ihn eingeschlagen.

Die Täter flüchteten darauf nach Angaben der Polizei zu Fuß in Richtung Ascherslebener Straße. Außerdem sei das Fahrzeug des Opfers gestohlen worden.