Auf der Autobahn A2 kann bereits am Freitag eine deutliche Zunahme des Verkehrsvolumens verzeichnet werden. Doch es soll noch schlimmer kommen, so eine neue Prognose. Der Grund: Das Feiertags-Wochenende in Sachsen-Anhalt und die nahenden Herbstferien.

Auf der Autobahn A2 legt der nahende Feiertag am 3. Oktober bereits am Freitag, 29. September, den Verkehr lahm. Foto:

Eilsleben (vs) - Auf den Autobahnen am Feiertags-Wochenende vom 29. September bis 3. Oktober viel Verkehr erwartet, so der Automobilclub ADAC. Die Herbstferien in drei Bundesländern und ein Feiertag sollen außerdem die Staugefahr erhöhen.

Auf der A2 zwischen Hannover und Berlin kommt es seit dem Freitagvormittag bereits zu langen Blechlawinen. So staut sich der Verkehr zwischen Braunschweig-Ost und dem Kreuz Wolfsburg-Köngislutter und zwischen Marienborn, Helmstedt und Eilsleben sowie zwischen Magdeburg-Zentrum und Burg-Zentrum. Baustellen verschärfen die Situation. Die Wartezeit beträgt beträgt bei Eilsleben rund 40 Minuten.

Mit dem Herbstferien-Beginn in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen erhält der Reiseverkehr neuen Schwung. Viele werden auch den Brückentag am Montag, 2. Oktober, frei nehmen, um mit dem Feiertag am Dienstag, 3. Oktober, ein verlängertes Wochenende zu genießen. In Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist der 2. Oktober zudem schulfrei.