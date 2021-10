Autofahrer flüchtet in Eisleben vom Unfallort

Eisleben/MZ - Bei einem Unfall am frühen Mittwochabend in Eisleben ist eine 19-Jährige verletzt worden. Die junge Autofahrerin musste einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, der sie auf der Karl-Fischer-Straße in einer Linkskurve geschnitten hatte. Die Fahrerin geriet auf den Gehweg, ehe sie auf der Straße zum Stehen kam. Es entstand rund 3.000 Euro Sachschaden, die 19-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer, der laut Zeugen während der Fahrt auf seinem Handy tippte, fuhr ohne anzuhalten weiter, so die Polizei.