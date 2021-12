Grausiger Fund in Halle: Babyleiche vor Entsorgungsbetrieb entdeckt

Am Montagabend wurde der Polizei der Fund einer Babyleiche am Zaun des Betriebsgeländes eines Entsorgungsbetriebs gemeldet. War es ein Verbrechen?

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein grausiger Fund: Am Zaun des Betriebsgeländes der Halleschen Stadtwirtschaft (HWS) in der Äußeren Hordorfer Straße ist am Montagabend eine Babyleiche entdeckt worden. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben einen Tip bekommen - vor Ort habe sich dann der schreckliche Hinweis bestätigt. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft die Sektion der Leiche angeordnet.

„Die Ermittlungen stehen noch am Anfang und werden mit Hochdruck geführt“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Nun gelte es, das Untersuchungsergebnis der Rechtsmedizin abzu warten. Bereist am Montagabend hatten Kriminaltechniker vor Ort Spuren gesichert. Am Dienstag soll der Fundort nochmals abgesucht werden, auch mit Spürhunden.