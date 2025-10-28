Nach einem Streit mit Passanten auf der Straße hat ein 38-Jähriger in Bad Dürrenberg am Dienstagmorgen mit einem Luftgewehr vom Balkon geschossen. Eine Person wurde verletzt.

Ein Mann wurde in Bad Dürrenberg am Dienstag durch Schüsse verletzt.

Bad Dürrenberg. – In Bad Dürrenberg (Saalekreis) hat ein 38-jähriger Mann am Dienstagmorgen von seinem Balkon in der Breiten Straße auf eine Personengruppe geschossen, wie die Polizei mitteilt.

Zuvor sei es wegen Lärm zum Streit zwischen dem Mann und der Personengruppe gekommen. Daraufhin habe der 38-Jährige mit einem Luftgewehr auf die Gruppe geschossen.

Nach Angaben der Polizei traf der Schütze eine Person. Dabei wurde diese leicht verletzt.