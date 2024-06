Kretzschau. - Ein 71-Jähriger ist tot aus einem See in Kretzschau (Burgenlandkreis) geborgen worden. Nachdem der Mann allein zum See gefahren und abends nicht heimgekehrt war, suchten Angehörige den Uferbereich ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Am Uferrand fanden sie nur die persönlichen Sachen des 71-Jährigen.

Daraufhin suchten Feuerwehr und Wasserwacht am Freitagabend mit einer Drohne und Tauchern nach dem Mann. Er konnte jedoch nur leblos aus dem Wasser gezogen werden. Die Polizei geht davon aus, dass der 71-Jährige ertrank. Die genaue Todesursache war allerdings zunächst unklar.