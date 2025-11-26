Verletzungen im Gesicht 20-Jähriger am Bahnhof Weißenfels mit Schlagring attackiert
In Weißenfels ist ein 20-Jähriger in der Nacht zu Mittwoch mit einem Schlagring angegriffen worden. Zwischen ihm und dem Täter gab es in der Vergangenheit schon öfter Streit.
Aktualisiert: 26.11.2025, 15:21
Weißenfels. – Am Hauptbahnhof in Weißenfels ist in der Nacht zu Mittwoch ein 20-Jähriger mit einem Schlagring verprügelt worden, wie die Polizei mitteilt.
Demnach hatte ein bekannter 30-Jähriger den jungen Mann mutmaßlich mit einem Schlagring angegriffen. Der Jüngere habe dabei Verletzungen im Gesicht erlitten. Diese seien im Krankenhaus behandelt worden.
In Vergangenheit hat es mehrere Streitereien zwischen den beiden Männern gegeben, so die Polizei.