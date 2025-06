Bei der Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Wansleben am See im Mansfelder Land wurden auch ein Güterzug und ein Bahnhofsgebäude von den umherfliegenden Trümmerteilen getroffen.

Ein Fahrkartenautomat wurde bei einer Explosion in Wansleben am See völlig zerstört.

Wansleben am See. - Ein Fahrkartenautomat ist am frühen Donnerstagmorgen in Wansleben am See im Mansfelder Land gesprengt worden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach explodierte der Automat um 2.34 Uhr auf dem Bahnsteig, als ein einfahrender Güterzug von den umherfliegenden Trümmern des Geräts getroffen wurde. Auch ein Bahnhofsgebäude sei von der Detonation beschädigt worden, heißt es.

Der Fahrkartenautomat sei völlig zerstört worden. Ob auch die Geldkassette des Geräts bei der Explosion zerstört wurde, sei bislang unklar, so die Beamten weiter. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden bislang auf etwa 15.000 Euro.

Die Landespolizei war mit einem Hubschrauber und einem Großaufgebot vor Ort und sicherten Spuren. Verdächtige seien bislang aber nicht gestellt worden, hei´ßt es. Es werde wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt.