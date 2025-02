Eine 26-Jährige hat in einem Rewe-Markt in der Barbarastraße in Gräfenhainichen wild um sich gebissen. Zwei Polizisten bekamen das hautnah zu spüren.

Vorsicht, bissig! Frau schlägt in Rewe-Markt in Gräfenhainichen ihre Zähne in zwei Polizisten

Eine Frau hat in einem Rewe-Markt in der Barbarastraße in Gräfenhainichen zwei Polizisten gebissen.

Gräfenhainichen. - Zu einem Vorfall mit einer bissigen Frau ist es am Donnerstagnachmittag in einem Rewe-Markt in der Barbarastraße in Gräfenhainichen gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach wurde zuvor ein Pärchen dabei beobachtet, wie es gegen 16.50 Uhr Drogerieartikel und ein Messer klauen wollten und wurden von den Verkäufern zur Rede gestellt. Als die hinzugerufene Polizei eintraf, sollten die 26-Jährigen eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Daraufhin wehrte sich das Pärchen heftig. Die Frau fing an, wild um sich zu beißen und grub ihre Zähne in die zwei Polizisten. Die Beamten fesselten die 26-Jährigen am Boden und haben Strafverfahren eingeleitet.