Die Überfahrt von der A9 in Richtung Berlin auf die A38 in Richtung Leipzig am Autobahndreieck Rippachtal wird vom 28. Mai bis zum 30. Mai gesperrt. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.

Umleitung: Überfahrt von A9 auf A38 Richtung Leipzig am Kreuz Rippachtal gesperrt

Die Überfahrt von der A9 in Richtung Berlin auf die A38 in Richtung Leipzig am Autobahndreieck Rippachtal wird gesperrt.

Rippachtal/DUR. - Vom 28. Mai um 8 Uhr bis zum 30. Mai um 16 Uhr wird die Überfahrt von der A9 in Richtung Berlin auf die A38 in Richtung Leipzig am Autobahndreieck Rippachtal gesperrt. Das teilte die Autobahngesellschaft des Bundes mit.

Grund für die Sperrung seien Bauarbeiten an der Rampe. Es würden Fahrbahnschäden beseitigt, hieß es. Die Umleitung erfolgt nach Angaben der Autobahn GmbH über die A9 in Richtung Göttingen bis zur Anschlussstelle Leuna und von dort zurück auf die A9 in Richtung Leipzig.