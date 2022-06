Bedrohungslage an Schule in Halle – Beamte in der Gesamtschule Roßbachstraße

In einer Gesamtschule in Halle hat es am Mittwochmorgen einen Polizeieinsatz gegeben. Gegen 9.30 Uhr wurde den Beamten eine mögliche Bedrohungslage gemeldet. Die Prüfung laufe.

Halle (Saale)/DUR/slo – An der Gesamtschule an der Roßbachstraße in Halle hat es am Mittwochmorgen eine mögliche Bedrohungslage gegeben. Die Polizei wurde nach eigenen angaben gegen 9.30 Uhr informiert. Am Vormittag lief die kriminalpolizeiliche Prüfung.

Der Schulbetrieb laufe weiter, eine Räumung des Gebäudes sei vorerst nicht geplant. Eine unmittelbare Gefahr für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte bestehe nicht.

Weitere Hintergründe nannten die Beamten zunächst nicht.