Bedrohungslage: Hauptbahnhof in Halle teilweise gesperrt

Der Hauptbahnhof in Halle ist am Donnerstmorgen teilweise gesperrt. Es gibt Einschränkungen im Zugverkehr.

Polizeifahrzeuge sperren am Donnerstagmorgen eine Zufahrt zum Hauptbahnhof in Halle (Saale).

Halle (Saale)/DUR/mad - Am Hauptbahnhof in Halle gibt es am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Polizei. Grund sei eine Bedrohungslage, sagte ein Polizeibeamter gegenüber MZ.

Der Zugverkehr an mehreren Gleisen des Bahnhofs wurde eingestellt. Die Zugänge zum Hauptbahnhof werden von teils schwer bewaffneten Sicherheitskräften gesichert und kontrolliert. Zugang bekomme nur, wer einen gültigem Fahrschein vorweist. Allerdings momentan auch nicht am Hauteingang. Dort verlassen derzeit lediglich Fahrgäste das Gebäude. Die Polizei hat Spürhunde im Einsatz. Ob es eine Bombendrohung gegeben habe ist unklar.

Polizei sperrt die Zugänge am Hautbahnhof in Halle: Reisende warten. (Foto: Benjamin Telm

Wie die Polizei in Halle per Twitter miteilt, wurde der Zugbetrieb auf den Gleisen 1, 6, 7, 8, 9 eingestellt. Die Gleise 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 und 13 werden weiterhin angefahren. Personen, welche den Zug verlassen, können den Bahnhof verlassen. Laut Polizei könnten Reisende die Bahnsteige, an denen Züge abfahren, auch erreichen.

Die Gleise, die auch angefahren werden, sind auch für Reisende erreichbar, die mit dem Zug fahren wollen. Nicht nur für Aussteigende. #Hauptbahnhof #Halle — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) June 9, 2022

Rund um das Bahnnhofsgebäude warten gestrandete Reisende auf die Öffnung des Hauptbahnhofs.

Weitere Informationen in Kürze.