Die Polizei kam am frühen Samstagabend in der Innenstadt von Halle wegen einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Anhängern des HFC und einer Gruppe von Frauen zum Einsatz.

Halle (Saale) - Im Stadtzentrum von Halle kam es am Samstag zu zwei größeren Polizeieinsätzen. Gegen 19 Uhr kam es an einer Haltestelle am Marktplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Frauen und einer Gruppe von rund 20 HFC-Fans, so die Meldung der Polizei.

Die Frauen wurden demnach zunächst beleidigt. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann in Richtung Franckeplatz. Dort kam es zu einer Tätlichkeit eines Mannes gegen eine der Frauen.

Da sich im Umfeld der Szenerie immer mehr HFC-Fans ansammelten, wurde ein größerer Polizeieinsatz erforderlich, um die Lage ruhig zu halten. Die Beamten nahmen die Personalien der Beteiligten auf und ermittelt nun zum genauen Hergang der Geschehnisse. Eine medizinische Behandlung wurde vor Ort nicht erforderlich.