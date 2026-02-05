Ein Unbekannter hat eine Frau in Köthen zunächst fremdenfeindlich beleidigt und anschließend körperlich verletzt. Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben?

In Köthen ist eine Frau fremdenfeindlich beleidigt worden.

Köthen. - In der Leopoldstraße in Köthen ist eine Frau am Morgen des 10. November 2025 fremdenfeindlich beleidigt sowie verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach hat ein bislang unbekannter Täter die Frau zunächst im Vorbeigehen angesprochen und fremdenfeindlich beleidigt. Anschließend sei sie von dem Mann angerempelt und mit dem Ellenbogen in den Nackenbereich geschlagen worden, so die Polizei.

Nun fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Wer kann ihn identifizieren?

Wer kann Hinweise zur Identifizierung dieses Mannes geben? (Foto: Polizei)

Hinweise nimmt die Polizei Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 0340/6000291 entgegen.